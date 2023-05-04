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Металіст 1925 та Рух зіграли внічию в 24 турі УПЛ

Команди закінчували матч вдесятьох
Сьогодні 14:57 168 0
Металіст 1925 та Рух зіграли внічию в 24 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Металіст та Рух у бойовому поєдинку розписали мирову в межах 24-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:0. Команди догравали цю гру вдесятьох.

Харків'яни грали в меншості з 6-ї хвилини, паритет у складах відновив Віталій Холод наприкінці поєдинку.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 4 травня

Металіст 1925 - Рух 0:0

Склади команд:

Металіст 1925: Сидоренко, Безуглий, Ткачук Є., Курило, Жичиков, Габелок (Ткачук А. 89), Русин, Кравченко (Рудавський 8), Мартинюк, Ременюк (Ногейра 64), Чирук (Островський 64)

Запас: Потімков І., Іванніков, Коваленко, Шершень, Потімков Ю., Абдуллаєв, Сологуб

Рух: Паньків, Роман, Дідик, Холод, Лях, Притула (Карабін 70), Підгурський, Таллес, Мисик (Квасниця 57), Соломон (Столярчук 90+1), Климчук

Запас: Ледвій, Руніч, Альваренга, Веремієнко, Кітела, Михальчук, Джеферсон

Попередження: Дідик 25, Мартинюк 33, Холод 40, Русин 55, Габелок 67, Холод 87

Вилучення: Ткачук 6, Холод 87 (друга жовта)

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