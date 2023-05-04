Батько Мессі мав зустрітися з власниками Інтер Маямі

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі змінить клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марцио.

35-річний аргентинець не виключає варіант з поверненням у Барселону, але наразі це важкоздійсненний трансфер через економічні проблеми каталонців.

Фаворитом у боротьбі за Мессі наразі є Аль-Хілаль, який готовий платити гравцю 400 млн євро на рік + 100-200 млн євро завдяки спонсорським угодам.

Водночас вночі мала відбутися зустріч між батьком нападника, Хорхе Мессі, з одним з власників Інтер Маямі.

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