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Батько Мессі мав зустрітися з власниками Інтер Маямі

Сьогодні 13:50 231 0
Батько Мессі мав зустрітися з власниками Інтер Маямі
Фото: Getty Images

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі змінить клуб в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марцио.

35-річний аргентинець не виключає варіант з поверненням у Барселону, але наразі це важкоздійсненний трансфер через економічні проблеми каталонців.

Фаворитом у боротьбі за Мессі наразі є Аль-Хілаль, який готовий платити гравцю 400 млн євро на рік + 100-200 млн євро завдяки спонсорським угодам.

Водночас вночі мала відбутися зустріч між батьком нападника, Хорхе Мессі, з одним з власників Інтер Маямі.

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