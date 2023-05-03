Ліонель Мессі влітку може змінити клуб

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі у літнє трансферне вікно може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Уряд Саудівської Аравії готує для 35-річного аргентинця найбільший контракт в історії футболу.

За один рік Мессі може заробити близько 400 мільйонів доларів (320 млн фунтів), що перевищить цифру в 165 млн фунтів, які щорічно виплачуються Кріштіану Роналду в Ан-Насрі.

Раніше повідомлялося, що Мессі гарантовано залишить ПСЖ наприкінці сезону на правах вільного агента.