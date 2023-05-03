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Мессі може отримати рекордний контракт в історії футболу

Ліонель Мессі влітку може змінити клуб
Сьогодні 21:28 245 0
Мессі може отримати рекордний контракт в історії футболу
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі у літнє трансферне вікно може перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Уряд Саудівської Аравії готує для 35-річного аргентинця найбільший контракт в історії футболу.

За один рік Мессі може заробити близько 400 мільйонів доларів (320 млн фунтів), що перевищить цифру в 165 млн фунтів, які щорічно виплачуються Кріштіану Роналду в Ан-Насрі.

Раніше повідомлялося, що Мессі гарантовано залишить ПСЖ наприкінці сезону на правах вільного агента.

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