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Арсенал - Челсі 3:1: огляд матчу АПЛ

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Арсенал - Челсі 3:1: огляд матчу АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Арсенал Олександра Зінченка здобув перемогу над Челсі Михайла Мудрика в межах 34-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
34 тур, 2 травня

Арсенал - Челсі 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 18 Едегор, 2:0 - 31 Едегор, 3:0 - 34 Жезус. 3:1 - 65 Мадуеке

Захисник Арсенала Олександр Зінченко провів на полі 73 хвилини.

  Актуально: Зінченко розпочав 2 гольові атаки-близнючки Арсенала в матчі проти Челсі - ВІДЕО

Вінгер Челсі Михайло Мудрик з'явився з лави для запасних на 71-й хвилині поєдинку.

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