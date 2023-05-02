Арсенал із Зінченком переміг Челсі з Мудриком у 34 турі АПЛ

Мартін Едегор оформив дубль у матчі

Джерело - Чемпіон.

Арсенал здобув перемогу над Челсі в межах 34-го туру АПЛ.

Матч завершився з рахунком 3:1. Дубль оформив Мартін Едегор.

Чемпіонат Англії - АПЛ

34 тур, 2 травня

Арсенал - Челсі 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 18 Едегор, 2:0 - 31 Едегор, 3:0 - 34 Жезус. 3:1 - 65 Мадуеке

Захисник Арсенала Олександр Зінченко провів на полі 73 хвилини.

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Вінгер Челсі Михайло Мудрик з'явився з лави для запасних на 71-й хвилині поєдинку.

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