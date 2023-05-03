Моурінью: У Мілані Шевченко був як принц

Португалець розповів про підписання Шевченка в Челсі

Джерело - Daily Mail.

Колишній головний тренер Челсі Жозе Моурінью не пріоритезував підписання форварда Мілана Андрія Шевченка.

Про це португалець розповів для документального серіалу від Paramount+.

"Шевченко не був моїм першим вибором. Я просив іншого гравця, і я знаю, що клуб в той час робив все, щоб підписати мені тих футболістів, яких я хотів, або принаймні одного з них.

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І коли мені запропонували Шевченка - я погодився, бо він, безсумнівно, якісний гравець. У Мілані Шевченко був як принц, а в Челсі була інша філософія, у нас не було принців", - сказав Моурінью.

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