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Моурінью: У Мілані Шевченко був як принц

Португалець розповів про підписання Шевченка в Челсі
Сьогодні 13:39 681 0
Моурінью: У Мілані Шевченко був як принц
Фото: Getty Images
#Мілан, #Челсі, #Жозе Моурінью

Джерело - Daily Mail.

Колишній головний тренер Челсі Жозе Моурінью не пріоритезував підписання форварда Мілана Андрія Шевченка.

Про це португалець розповів для документального серіалу від Paramount+.

"Шевченко не був моїм першим вибором. Я просив іншого гравця, і я знаю, що клуб в той час робив все, щоб підписати мені тих футболістів, яких я хотів, або принаймні одного з них.

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І коли мені запропонували Шевченка - я погодився, бо він, безсумнівно, якісний гравець. У Мілані Шевченко був як принц, а в Челсі була інша філософія, у нас не було принців", - сказав Моурінью.

 19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану

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