Моурінью відмовився повертатися у Челсі

Жозе Моурінью хоче залишитися у Ромі

Один з директорів Челсі зв'язувався з Жозе Моурінью на предмет внесення португальця у список претендентів на вакантне місце головного тренера клубу.

Про це повідомляє RomaPress з посиланням на Corriere dello Sport.

Проте 60-річний спеціаліст дав зрозуміти, що хоче залишитися у Ромі та допрацювати останній рік контракту. У найближчі тижні він планує зустрітися з власником "вовків" Деном Фрідкіном.

Нагадаємо, лондонці лишаються без головного тренера після припинення співпраці з Гремом Поттером, до кінця сезону командою керуватиме Френк Лемпард.

Нагадаємо, Жозе вже двічі тренував Челсі - з 2004 до 2007 та з 2013 по 2015 рік.

Раніше повідомлялося, що Моурінью готовий покинути Рому тільки заради певних клубів.