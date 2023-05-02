Шахтар прийме Минай на Минай-Арені

Матч відбудеться 3 травня

Шахтар зіграє "домашній" матч із Минаєм у 24-му турі Української Прем’єр-ліги на клубному стадіоні закарпатців Минай-Арена.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Команди домовилися провести поєдинок у Закарпатській області. Зустріч відбудеться 3 травня у раніше запланований час о 13:00.

Нагадаємо, у матчі першого кола "гірники" розгромили Минай (4:1). “Гостьовий” для Шахтаря поєдинок пройшов на Арені Львів.

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