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Шахтар прийме Минай на Минай-Арені

Матч відбудеться 3 травня
Сьогодні 11:25 303 0
Шахтар прийме Минай на Минай-Арені
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - fcminaj.com.

Шахтар зіграє "домашній" матч із Минаєм у 24-му турі Української Прем’єр-ліги на клубному стадіоні закарпатців Минай-Арена.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Команди домовилися провести поєдинок у Закарпатській області. Зустріч відбудеться 3 травня у раніше запланований час о 13:00.

Нагадаємо, у матчі першого кола "гірники" розгромили Минай (4:1). “Гостьовий” для Шахтаря поєдинок пройшов на Арені Львів.

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