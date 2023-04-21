Палкін: український футбол стане сильнішим, ніж будь-коли

Джерело - Le Temps.
Шахтар мріє повернутися на Донбас Арену.
Про це заявив гендиректор "гірників" Сергій Палкін.
"Ми граємо в чемпіонаті, граємо на європейській арені, це, як і раніше, цікаво футболістам. Звичайно, ми говоримо з усіма про безпеку та конкретні поточні умови праці. Якось ми повернемось на нашу прекрасну Донбас Арену, відкриту 2009 року. Це один із найсучасніших стадіонів у Європі!
Палкін: Я дуже проти повернення росіян у спорт
Так, я гарантую вам, що український футбол стане сильнішим, ніж будь-коли. Але спочатку треба виграти війну", - сказав Палкін.
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