Барселона розглядає можливість виступу у Лізі чемпіонів Азії

Барселона вивчає варіанти на випадок покарання по справі Негрейри.

Про це повідомляє Marca.

Раніше повідомлялось, що УЄФА може виключити Барселону з єврокубків. Клуб розглядає кілька варіантів на цей випадок. Один з них - проведення товариських матчів, інший - виступ у іншому міжнародному клубному турнірі замість Ліги чемпіонів УЄФА. Зазначається, що це може бути Ліга чемпіонів Азії.

Окрім того, якщо будуть санкції від Ла Ліги, клуб може розглянути можливість виступу в іншому європейському чемпіонаті. Остаточне рішення у такому випадку будуть приймати члени клубу.

Раніше повідомлялось, що клуб у 2016-2018 роках виплачував гроші фірмі тодішньому віцепрезиденту Технічного комітету арбітрів Федерації футболу Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Зараз йде розслідування з цього приводу.

Cadena SER та AS повідомили, що Негрейра отримував кошти від Барселони протягом щонайменше трьох років на рахунки компанії DASNIL 95 SL. Усього отримав 1 392 680 євро: 532 728,02 євро у 2016-му, 541 752 євро у 2017-му та 318 200 євро у 2018-му.