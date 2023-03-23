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УЄФА може виключити Барселону з єврокубків

Сьогодні 15:12 200 0
Рішення може бути ухвалене у червні
УЄФА може виключити Барселону з єврокубків
#Барселона

Джерело - sportarena.com.

Барселону можуть відсторонити на один сезон від участі в єврокубках.

Про це повідомляє El Confidencial.

УЄФА може покарати клуб через справу з виплатами колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Серед звинувачень – фальсифікація документів, корупційні зв’язки у спорті між фізичними особами, а також заангажованість арбітрів.

Раніше прокуратура Барселони подала на клуб до суду, звинувативши його у корупції. Блаугранас, у разі підтвердження цих фактів, загрожує зниження у класі, штрафні санкції чи навіть розпуск клубу як фізичної особи.

Поки йде кримінальне провадження, УЄФА може застосувати санкції та відсторонити клуб від участі у єврокубках на один сезон. УЄФА може ухвалити таке рішення у червні.

Нагадаємо, Барселона готує трансфер лідера Роми.

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