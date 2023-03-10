Головне
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 11:30 1592
Зінченка вдруге поспіль став найкращим гравцем місяця в Арсеналі
Сьогодні 19:43 103
Шиффрін повторила легендарний рекорд Стенмарка, вигравши черговий етап КС
Сьогодні 18:38 221
Збірна України U-17 розгромно програла Ірландії у еліт-раунді відбору на Євро-2023
Сьогодні 17:43 305
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:15 43910 4
Україна може втратити місце в заявці на проведення чемпіонату світу
Сьогодні 04:18 1024
Ліга Європи. Шахтар - Феєнорд 1:1: огляд матчу
Сьогодні 00:49 766
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:14 12001
Арсенал із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом, Манчестер Юнайтед розгромив Бетіс: результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:55 962
Шахтар не втримав перемогу над Феєнордом у Лізі Європи
Вчора 23:52 1251
Прямі трансляції

Прокуратура подала позов на Барселону у справі про суддів

Сьогодні 19:22 192 0
Прокурори Барселони офіційно подали скаргу на каталонський клуб
Прокуратура подала позов на Барселону у справі про суддів
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - COPE.

Прокуратура подала позов на Барселону у справі про можливу корупцію у суддівстві.

Про це повідомляє COPE.

Прокурори Барселони офіційно подали скаргу на каталонський клуб за можливу корупцію при виплатах колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Крім Барселони, прокуратура звинувачує у злочині самого Негрейру, колишніх президентів іспанського клубу Жозепа Бартомеу та Сандро Роселя, а також колишніх директорів каталонців Оскара Грау та Альберта Солера.

Їх звинувачують у корупції між фізичними особами у сфері спорту, недобросовісному адмініструванні та фальсифікації документів.

Напередодні іспанські арбітри можуть подати в суд на колишнього віцепрезидента Технічного комітету арбітражу Ла-Ліги Хосе Марію Енрікеса Негрейру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу Шахтар - Феєнорд: відео голів і огляд матчу 12001
Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку Ракицький забив чудо-гол спиною у ворота Феєнорда - Шахтар повів у рахунку 14153
Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи Шахтар - Феєнорд: де дивитися матч Ліги Європи 3819
Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд 1:1. Як це було - Ліга Європи 8793
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА 43910 4
Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Шахтар - Феєнорд - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 4181
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34219
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 575
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107117
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 108066
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5926
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3370