Прокуратура подала позов на Барселону у справі про суддів

Джерело - COPE.
Прокуратура подала позов на Барселону у справі про можливу корупцію у суддівстві.
Про це повідомляє COPE.
Прокурори Барселони офіційно подали скаргу на каталонський клуб за можливу корупцію при виплатах колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.
Крім Барселони, прокуратура звинувачує у злочині самого Негрейру, колишніх президентів іспанського клубу Жозепа Бартомеу та Сандро Роселя, а також колишніх директорів каталонців Оскара Грау та Альберта Солера.
Їх звинувачують у корупції між фізичними особами у сфері спорту, недобросовісному адмініструванні та фальсифікації документів.
Напередодні іспанські арбітри можуть подати в суд на колишнього віцепрезидента Технічного комітету арбітражу Ла-Ліги Хосе Марію Енрікеса Негрейру.