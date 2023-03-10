Прокуратура подала позов на Барселону у справі про суддів

Прокурори Барселони офіційно подали скаргу на каталонський клуб

Джерело - COPE.

Прокуратура подала позов на Барселону у справі про можливу корупцію у суддівстві.

Про це повідомляє COPE.

Прокурори Барселони офіційно подали скаргу на каталонський клуб за можливу корупцію при виплатах колишньому віцепрезиденту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Крім Барселони, прокуратура звинувачує у злочині самого Негрейру, колишніх президентів іспанського клубу Жозепа Бартомеу та Сандро Роселя, а також колишніх директорів каталонців Оскара Грау та Альберта Солера.

Їх звинувачують у корупції між фізичними особами у сфері спорту, недобросовісному адмініструванні та фальсифікації документів.

Напередодні іспанські арбітри можуть подати в суд на колишнього віцепрезидента Технічного комітету арбітражу Ла-Ліги Хосе Марію Енрікеса Негрейру.