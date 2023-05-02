Почеттіно хоче запросити у Челсі Мане

Почеттіно визначився з першим трансфером у Челсі

Маурісіо Почеттіно, який може очолити Челсі, хоче підписати в лондонський клуб гравця Баварії Садіо Мане.

Про це повідомляє Football Insider.

Вважається, що Баварія готова продати 31-річного сенегальця за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

У Челсі розглядають Мане на позиції форварда, хоча він може зіграти й лівого та правого вінгера.

Це може бути "миттєва угода", оскільки німецький клуб готовий припинити співпрацю з футболістом.

У поточному сезоні Мане забив 12 голів та зробив 5 асистів у 35 матчах за Баварію.

Очікується, що призначення Почеттіно буде підтверджено найближчим часом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!