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Почеттіно хоче запросити у Челсі Мане

Почеттіно визначився з першим трансфером у Челсі
Сьогодні 12:12 200 0
Почеттіно хоче запросити у Челсі Мане
Фото - gettyimages
#Садіо Мане, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - tribuna.com.

Маурісіо Почеттіно, який може очолити Челсі, хоче підписати в лондонський клуб гравця Баварії Садіо Мане.

Про це повідомляє Football Insider.

Вважається, що Баварія готова продати 31-річного сенегальця за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

У Челсі розглядають Мане на позиції форварда, хоча він може зіграти й лівого та правого вінгера.

Це може бути "миттєва угода", оскільки німецький клуб готовий припинити співпрацю з футболістом.

У поточному сезоні Мане забив 12 голів та зробив 5 асистів у 35 матчах за Баварію.

Очікується, що призначення Почеттіно буде підтверджено найближчим часом.

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