Баварія має намір позбутися Мане

Джерело - Чемпіон.
Баварія зробить все можливе, щоб позбутися вінгера Садіо Мане влітку.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
"Наскільки я чув, Баварія зробить усе, щоб позбутися Садіо Мане влітку. Зі спортивної точки зору Томас Тухель не має планів на Мане, оскільки він не відповідає його системі. Це моя інформація. Всередині до гравця ставляться дуже критично", - сказав Плеттенберг.
Нагадаємо, гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.
Повідомлялося, що Томас Тухель заступився за Мане.
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