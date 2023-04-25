Аль-Наср Роналду вилетів від Аль-Вехди у півфіналі Кубка Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.
Аль-Наср Кріштіану Роналду мінімально поступився Аль-Вехді у півфіналі Кубка Короля.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч, однак допомогти своїй команді не зумів. Португалець не забиває вже три матчі поспіль.
Аль-Вехда у фіналі зіграє з Аль-Хілалем.
Кубок Короля
Півфінал, 24 квітня
Аль-Наср Ер-Ріяд – Аль-Вахда Мекка 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Богель
Раніше Роналду уникнув покарання за непристойний жест.
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