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У Роналду виник конфлікт із тренерським штабом Аль-Насра

Команда Роналду вилетіла із Кубка Саудівської Аравії.
Сьогодні 09:27 917 0
У Роналду виник конфлікт із тренерським штабом Аль-Насра
Фото - gettyimages
#Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - football.ua.

Аль-Наср Кріштіану Роналду мінімально поступився Аль-Вехді у півфіналі Кубка Короля.

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду провів весь матч, після чого йдучи з поля на підвищених тонах, роздратовано щось висловлював на адресу свого тренерського штабу, який очолює хорват Дінко Єличич.

Роналду ризикує залишитися без трофеїв у своєму дебютному сезоні у Саудівській Аравії. Команда вилетіла з національних кубків, а також йде другою у чемпіонаті.

Раніше Роналду уникнув покарання за непристойний жест.

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