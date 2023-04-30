Тернопільська Нива втратила перемогу над Металургом: результати матчів Першої ліги

Результати матчів другого кола Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го квітня, відбулося 2 матчі в межах групи вибування Першої ліги та одна гра чемпіонської групи.

Чемпіонат України - Перша ліга

4 тур, 30 квітня

Група вибування

Буковина - Скорук Томаківка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Палагнюк, 1:1 - 90 Малиш

ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Сьомка, 1:1 - 68 Пентелейчук, 2:1 - 83 Литовченко (пен)

Чемпіонська група

МФК Металург - Нива Тернопіль 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Козак, 1:1 - 90+1 Польовий

Напередодні Карпати вирвали перемогу в Оболоні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!