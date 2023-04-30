Тернопільська Нива втратила перемогу над Металургом: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30-го квітня, відбулося 2 матчі в межах групи вибування Першої ліги та одна гра чемпіонської групи.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 30 квітня
Група вибування
Буковина - Скорук Томаківка 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Палагнюк, 1:1 - 90 Малиш
ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 46 Сьомка, 1:1 - 68 Пентелейчук, 2:1 - 83 Литовченко (пен)
Чемпіонська група
МФК Металург - Нива Тернопіль 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Козак, 1:1 - 90+1 Польовий
Напередодні Карпати вирвали перемогу в Оболоні.
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