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Тернопільська Нива втратила перемогу над Металургом: результати матчів Першої ліги

Результати матчів другого кола Першої ліги
Сьогодні 17:24 476 0
Тернопільська Нива втратила перемогу над Металургом: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Гірник Спорт, #МФК Металург, #Нива Тернопіль, #Скорук, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го квітня, відбулося 2 матчі в межах групи вибування Першої ліги та одна гра чемпіонської групи.

Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 30 квітня
Група вибування

Буковина - Скорук Томаківка 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Палагнюк, 1:1 - 90 Малиш

ФСК Маріуполь - Гірник-Спорт 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Сьомка, 1:1 - 68 Пентелейчук, 2:1 - 83 Литовченко (пен)

Чемпіонська група

МФК Металург - Нива Тернопіль 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Козак, 1:1 - 90+1 Польовий 

Напередодні Карпати вирвали перемогу в Оболоні.

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