Шахтар переміг Колос у 23 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 23-го туру УПЛ ковалівський Колос вдома поступився донецькому Шахтарю.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь "гірників".
Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 28 квітня
Колос - Шахтар 1:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Оріховський, 1:1 - 47 Бондаренко, 1:2 - 52 Траоре, 1:3 - 80 Келсі
Попередження: Волинець, 53, Богданов, 64 – Михайліченко, 73, Бондаренко, 90+4
Колос: Волинець – Чорноморець, Чоботенко, Гончаренко (Новак, 71), Кравченко – Мілько, Богданов – Болбат (Гусол, 86), Оріховський (Ісаєнко, 76), Ільїн (Велетень, 86) – Лисенко (Попов, 72).
Шахтар: Трубін – Михайліченко (Топалов, 86), Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі (Конопля, 46) – Степаненко – Судаков, Джурасек (Зубков, 46), Бондаренко, Швед (Тотовицький, 74) – Траоре (Келсі, 79).
Раніше Динамо в більшості здолало Металіст, а Верес переграв Львів.
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