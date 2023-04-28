Головне
Динамо в більшості здолало Металіст у 23 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 830
Шахтар переміг Колос у 23 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 306
Вийшов і "привіз" гол: Попов грубо помилився в матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО
Сьогодні 16:11 795
Сирота шикарним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО
Сьогодні 15:37 1063
Верес мінімально переграв Львів у 23 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 296
Заступник Мінспорту роз'яснив заборону українцям виступати на турнірах з росіянами
Сьогодні 13:54 285
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 12:20 6187
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:35 4737
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:50 25337
Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном
Вчора 20:37 2878
Прямі трансляції

Шахтар переміг Колос у 23 турі УПЛ

Шахтар лідирує в УПЛ
Сьогодні 16:54 306 0
Шахтар переміг Колос у 23 турі УПЛ
Фото - gettyimages
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УПЛ ковалівський Колос вдома поступився донецькому Шахтарю.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь "гірників".

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 28 квітня

Колос - Шахтар 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Оріховський, 1:1 - 47 Бондаренко, 1:2 - 52 Траоре, 1:3 - 80 Келсі

Попередження: Волинець, 53, Богданов, 64 – Михайліченко, 73, Бондаренко, 90+4

Колос: Волинець – Чорноморець, Чоботенко, Гончаренко (Новак, 71), Кравченко – Мілько, Богданов – Болбат (Гусол, 86), Оріховський (Ісаєнко, 76), Ільїн (Велетень, 86) – Лисенко (Попов, 72).

Шахтар: Трубін – Михайліченко (Топалов, 86), Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі (Конопля, 46) – Степаненко – Судаков, Джурасек (Зубков, 46), Бондаренко, Швед (Тотовицький, 74) – Траоре (Келсі, 79).

Раніше Динамо в більшості здолало Металіст, а Верес переграв Львів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном 2878
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 6187
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 25337
Металіст - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Металіст - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1151
Збірна України у матчі з 16 шайбами переграла Нідерланди на ЧС-2023 Збірна України у матчі з 16 шайбами переграла Нідерланди на ЧС-2023 2198
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 4737
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 33870 1
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7907
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34056
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 109275
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13932
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 206966