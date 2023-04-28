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Куртуа повернувся у заявку Реала

Заявка Реала на матч з Альмерією
Сьогодні 17:11 188 0
Куртуа повернувся у заявку Реала
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа потрапив до заявки на матч чемпіонату Іспанії проти Альмерії.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

30-річний бельгієць відновився після гастроентериту. Через хворобу Куртуа не грав із Жироною, а його місце у воротах займав Андрій Лунін, який пропустив чотири голи (2:4).

  Актуально: Лунін - найгірший гравець матчу Жирона - Реал

Також варто зауважити, що в заявку повернулися Еден Азар, Карім Бензема і Дані Себальос.

Матч проти Альмерії відбудеться у суботу, 29 квітня. 

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