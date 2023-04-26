Лунін - найгірший гравець матчу Жирона - Реал, Циганков отримав середній бал

Українець пропустив 4 голи в одному матчі

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін став найгіршим гравцем матчу 31-го туру Ла-Ліги Жирона - Реал (4:2).

Про це повідомляють аналітичні портали SofaScore та WhoScored.

Українець отримав оцінки 5.6 та 5.4 відповідно. Лунін пропустив 4 голи та зробив 1 сейв при 5 ударах в площину воріт, 1 раз успішно зіграв на виході з воріт, зробив 37 дотиків до м’яча та віддав 26 точних передач з 31 (84%).

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Вінгер Жирони Віктор Циганков отримав посередні бали - 6.8 та 6.7. За 72 хвилини на полі він зробив 29 дотиків до м’яча, віддав 14 точних передач з 20 (70%), в тому числі 2 ключові, завдав 3 удари по воротах (1 неточний та 2 заблоковані), провів 1 вдале обведення при 1 спробі, заблокував 1 удар та 1 раз виніс м’яч.