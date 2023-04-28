Куртуа продовжує програму відновлення після гастроентериту

Джерело - офіційний сайт Реала.
Реал розпочав підготовку до завтрашнього матчу 29-го туру іспанської Ла-Ліги проти Альмерії.
Про це повідомляєпресслужба клубу.
Голкіпер мадридців Тібо Куртуа продовжує свою програму відновлення. Бельгієць пропускав матч з Жироною через гастроентерит.
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Давід Алаба та Ферлан Менді тренувалися за індивідуальною програмою.
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