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Верес мінімально переграв Львів у 23 турі УПЛ

Господарі здобули мінімальну перемогу
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Верес мінімально переграв Львів у 23 турі УПЛ
#Верес, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Верес мінімально переміг ФК Львів у межах 23-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь рівненського клубу.

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 28 квітня

Верес - ФК Львів 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 4 Свржняк, 1:1 - 13 Кучеров, 2:1 - 18 Блізніченко, 2:2 - 45+1 Свржняк, 3:2 - 49 Шестаков

Склади команд:

Верес: Ющишин, Вовченко, Хондак (Дахновський 46), Курко, Гагун, Кучеров (Тишинінов 79), Кльоц (Лебеденко 59), В. Шарай, С. Шарай, Блізніченко, М. Шестаков (Гайдучик 68).

Запасні: Когут, Протасевич, Шух, Вадовський, Коркодим, Поворознюк.

ФК Львів: Юрчук, Сімінін, Габріель, Никитюк (Дитятьєв 63), Мишенко (Есеола 60), Мильченко, Алібеков, Бєляєв, Грисьо, Богунов (Кузик 60), Свржняк (Бугай 63).

Запасні: Рибка, Ольховий, Сасовський, Вовкун, Гільєрме, Муріло.

Попередження: Никитюк 24, Беляєв 29

Напередодні Динамо здолало Металіст.

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