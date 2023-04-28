Президент Аль-Насра подав у відставку

Джерело - Saudi Gazette.
Керівник ради директорів Аль-Насра Мусаллі Аль-Муаммар залишив свою посаду.
Про це повідомляє Saudi Gazette.
Рішення було ухвалено у зв’язку з тиском фанатів клубу, які залишилися невдоволеними двома поспіль поразками.
Очікується, що відставка Аль-Муаммара буде прийнята протягом найближчих двох днів, а нинішня рада директорів буде розпущена.
Раніше Аль-Наср Кріштіану Роналду мінімально поступився Аль-Вехді у півфіналі Кубка Короля.
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