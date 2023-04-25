Циганик: Луческу був дуже задоволений грою молоді з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Журналіст Ігор Циганик зумів поговорити з тренером Динамо Мірчею Луческу після матчу команди з Шахтарем в УПЛ (1:1).
Про це розповів сам журналіст.
"Після матчу Луческу мені сказав, що він дуже задоволений грою молодих гравців з Шахтарем. Він задоволений, побачив характер. Сказав, що хотів побачити характер і побачив його. Після невдалого старту вони не опустили руки, боролися за Нещерета. Це чудово для молодої команди.
Луческу сказав, що команда здогадувалася про операцію, і футболісти десь зіграли для нього", - сказав Циганик.
Нагадаємо виконувачем обов'язків тренера команди став Олександр Шовковський.