Циганик: Луческу був дуже задоволений грою молоді з Шахтарем

Журналіст Ігор Циганик зумів поговорити з тренером Динамо Мірчею Луческу після матчу команди з Шахтарем в УПЛ (1:1).

Про це розповів сам журналіст.

"Після матчу Луческу мені сказав, що він дуже задоволений грою молодих гравців з Шахтарем. Він задоволений, побачив характер. Сказав, що хотів побачити характер і побачив його. Після невдалого старту вони не опустили руки, боролися за Нещерета. Це чудово для молодої команди.

Луческу сказав, що команда здогадувалася про операцію, і футболісти десь зіграли для нього", - сказав Циганик.