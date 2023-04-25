Кастілло пояснив перехід у Шахтар

Еквадорський новачок Шахтаря Деніл Кастілло зробив стрибок у кар'єрі, коли перейшов у донецький клуб.

Про це розповів сам 19-річний футболіст.

"Для мене це велика радість і гордість - отримати запрошення такого клубу, як Шахтар. Дуже приємно зробити стрибок у кар’єрі і стати частиною "гірників". Я прийшов допомогти команді і багато чого навчитися. Чекаю на початок виступів за клуб із великим нетерпінням та задоволенням.

Шахтар дійсно чудова команда, яка постійно грає у Лізі чемпіонів. Це дуже добре, адже цей турнір - мрія всіх футболістів. Також я стежив за поточним сезоном: знаю, що Шахтар іде на першому місці в чемпіонаті, а вихідними зіграв "ель класіко". Сподіваюся, невдовзі зможу допомагати команді на полі і брати участь у таких дербі. Це буде дуже цікаво та просто чудово. Хочу бути корисним і зробити свій внесок у перемоги Шахтаря. Обіцяю працювати максимально налаштованим", - сказав Кастілло.