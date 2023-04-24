Шахтар підписав гравця збірної Еквадору

Півзахисник молодіжної збірної Еквадору підписав контракт з Шахтарем

Шахтар завершив трансфер 19-річного півзахисника Деніла Кастілло з ЛДУ Кіто.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Контракт з гравцем діятиме від 1 липня 2023 року до 30 червня 2028 року.

Деніл Кастілло – вихованець еквадорського ЛДУ Кіто. Від 16 років виступав за молодіжну та резервну команди цього клубу. У сезоні-2022 відіграв 15 матчів за ЛДУ Кіто (U20) в чемпіонаті й Кубку Лібертадорес (U20).

Виступає за молодіжну збірну Еквадору (U20), у складі якої дебютував 8 червня 2022 року і на сьогодні провів 17 матчів. Був основним гравцем на чемпіонаті Південної Америки (U20), що проходив у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Педріньйо не бажає повертатися до Шахтаря.

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