Срна пояснив підписання Кастілло

Шахтар побачив шалений потенціал у 19-річного півзахисника Деніла Кастілло.

Про це розповів спортивний директор "гірників" Дарійо Срна.

"По-перше, ми дуже довго стежили за цим футболістом. Наш скаут Сальваторе Монако та інші запропонували його, він нам сподобався. Ми побачили у Кастілло шалений потенціал. Футболіст, який може принести користь Шахтарю". Він відрізняється від тих, хто у нас зараз є.

Це футболіст 1,89 метра, хороша техніка, хорошу роботу проводить на полі. Ми його бачимо як номера "6", або номера "8". Радий, що ми підписали футболіста такого великого таланту. Впевнений, що він принесе користь у майбутньому.

Коли побачимо його разом з командою та в офіційних матчах? Він поїде на чемпіонат світу на початку травня, а після цього одразу повертається на збори з "Шахтарем". Ми продовжуємо підсилюватися, хочемо зробити сильну команду. Хочу, щоб всі вболівальники знали, що робитимемо все, щоб бути там, де повинні бути", – відповів Срна.