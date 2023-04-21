Роналду уникнув покарання за непристойний жест

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду не отримає покарання за непристойний жест після матчу з Аль-Хілалем (0:2).

Про це повідомляє Goal.

Дисциплінарний та етичний комітет Федерації футболу Саудівської Аравії ухвалив рішення не карати 38-річного португальця за те, що схопив себе за пах у відповідь на вигуки "Мессі, Мессі" від фанатів суперника.

За інформацією джерела, комітет розглядав тільки відео від офіційного мовника матчів, а фанатські з соціальних мереж залишив без уваги.

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У поточному сезоні португалець провів 13 ігор за Ан-Наср, у яких забив 11 голів і виконав дві гольові передачі.

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