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Челсі близький до призначення Почеттіно

Маурісіо Почеттіно може повернутися в АПЛ
Сьогодні 17:54 314 0
Челсі близький до призначення Почеттіно
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Почеттіно, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі наближається до призначення аргентинського фахівця Маурісіо Почеттіно головним тренером команди.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними джерела, зростає впевненість, що переговори між сторонами закінчаться успішно. Почеттіно вже провів з керівництвом клубу декілька позитивних раундів обговорень.

При цьому лондонці ще не запропонували коучу контракт. Також невідомо, чи він розпочне роботу вже до кінця цього сезону.

Раніше Нагельсманн відмовився очолити Челсі.

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