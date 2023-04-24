Челсі близький до призначення Почеттіно

Джерело - tribuna.com.
Челсі наближається до призначення аргентинського фахівця Маурісіо Почеттіно головним тренером команди.
Про це повідомляє The Guardian.
За даними джерела, зростає впевненість, що переговори між сторонами закінчаться успішно. Почеттіно вже провів з керівництвом клубу декілька позитивних раундів обговорень.
При цьому лондонці ще не запропонували коучу контракт. Також невідомо, чи він розпочне роботу вже до кінця цього сезону.
Раніше Нагельсманн відмовився очолити Челсі.
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