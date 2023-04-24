Челсі близький до призначення Почеттіно

Маурісіо Почеттіно може повернутися в АПЛ

Челсі наближається до призначення аргентинського фахівця Маурісіо Почеттіно головним тренером команди.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними джерела, зростає впевненість, що переговори між сторонами закінчаться успішно. Почеттіно вже провів з керівництвом клубу декілька позитивних раундів обговорень.

При цьому лондонці ще не запропонували коучу контракт. Також невідомо, чи він розпочне роботу вже до кінця цього сезону.

Раніше Нагельсманн відмовився очолити Челсі.

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