У Неймара можуть виникнути проблеми із законом через онлайн-казино

Неймар грав на майданчику для гемблінгу

Джерело - Cardmates.

Нещодавно Неймар провів стрім, на якому програв близько 1 млн євро в одному з онлайн-казино.

Про це повідомляє Cardmates.

Неймар грав на майданчику для гемблінгу, який заборонений за законодавством Франції. Рекламувати проект теж заборонено на території Франції.

Наразі бразилець заліковує свої травми і не факт, що він перебував у Франції.

Найближчим часом Національне управління з азартних ігор займеться з'ясуванням цього питання. Якщо підтвердиться припущення комісії – гравця очікують штрафні санкції.

Раніше Неймар взяв участь у покерному турнірі після матчу з Баварією.