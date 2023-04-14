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У Неймара можуть виникнути проблеми із законом через онлайн-казино

Неймар грав на майданчику для гемблінгу
Сьогодні 12:38 194 0
У Неймара можуть виникнути проблеми із законом через онлайн-казино
Фото: Getty Images
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - Cardmates.

Нещодавно Неймар провів стрім, на якому програв близько 1 млн євро в одному з онлайн-казино.

Про це повідомляє Cardmates.

Неймар грав на майданчику для гемблінгу, який заборонений за законодавством Франції. Рекламувати проект теж заборонено на території Франції.

Наразі бразилець заліковує свої травми і не факт, що він перебував у Франції.

Найближчим часом Національне управління з азартних ігор займеться з'ясуванням цього питання. Якщо підтвердиться припущення комісії – гравця очікують штрафні санкції.

Раніше Неймар взяв участь у покерному турнірі після матчу з Баварією.

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