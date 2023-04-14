У Неймара можуть виникнути проблеми із законом через онлайн-казино

Джерело - Cardmates.
Нещодавно Неймар провів стрім, на якому програв близько 1 млн євро в одному з онлайн-казино.
Про це повідомляє Cardmates.
Неймар грав на майданчику для гемблінгу, який заборонений за законодавством Франції. Рекламувати проект теж заборонено на території Франції.
Наразі бразилець заліковує свої травми і не факт, що він перебував у Франції.
Найближчим часом Національне управління з азартних ігор займеться з'ясуванням цього питання. Якщо підтвердиться припущення комісії – гравця очікують штрафні санкції.
Раніше Неймар взяв участь у покерному турнірі після матчу з Баварією.