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Стали відомі терміни повернення Неймара

Неймар має відновитися до кінця квітня
Сьогодні 13:46 225 0
Стали відомі терміни повернення Неймара
Фото - gettyimages
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Бразильський форвард ПСЖ Неймар має повернутися до команди до кінця квітня.

Про це повідомляє Le Parisien.

Наразі Неймар відновлюється після травми вдома, у Бразилії. Після приїзду до Парижа він продовжить реабілітацію. Цього сезону нападник вже не зіграє – він готуватиметься до старту нової кампанії.

Неймар, як відомо, пошкодив зв'язки коліна та вибув з гри на 3-4 місяці.

31-річний Неймар цього сезону провів за ПСЖ 29 матчів, забив 18 голів, зробив 17 асистів.

Раніше повідомлялося, що у Неймара можуть виникнути проблеми із законом через онлайн-казино.

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