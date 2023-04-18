Стали відомі терміни повернення Неймара

Неймар має відновитися до кінця квітня

Бразильський форвард ПСЖ Неймар має повернутися до команди до кінця квітня.

Про це повідомляє Le Parisien.

Наразі Неймар відновлюється після травми вдома, у Бразилії. Після приїзду до Парижа він продовжить реабілітацію. Цього сезону нападник вже не зіграє – він готуватиметься до старту нової кампанії.

Неймар, як відомо, пошкодив зв'язки коліна та вибув з гри на 3-4 місяці.

31-річний Неймар цього сезону провів за ПСЖ 29 матчів, забив 18 голів, зробив 17 асистів.

Раніше повідомлялося, що у Неймара можуть виникнути проблеми із законом через онлайн-казино.

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