Стали відомі терміни повернення Неймара

Джерело - sport.ua.
Бразильський форвард ПСЖ Неймар має повернутися до команди до кінця квітня.
Про це повідомляє Le Parisien.
Наразі Неймар відновлюється після травми вдома, у Бразилії. Після приїзду до Парижа він продовжить реабілітацію. Цього сезону нападник вже не зіграє – він готуватиметься до старту нової кампанії.
Неймар, як відомо, пошкодив зв'язки коліна та вибув з гри на 3-4 місяці.
31-річний Неймар цього сезону провів за ПСЖ 29 матчів, забив 18 голів, зробив 17 асистів.
Раніше повідомлялося, що у Неймара можуть виникнути проблеми із законом через онлайн-казино.
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