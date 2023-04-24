Павелко анонсував призначення нового головного тренера збірної України

Андрій Павелко прокоментував призначення нового головного тренера для збірної України

Джерело - Чемпіон.

У червні збірна України отримає нового головного тренера.

Про це розповів глава УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"До контрольного поєдинку з Німеччиною та до наступних матчів відбору до Євро-2024 національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, якого буде представлено у домовлений з ним час", - написав Павелко.

Контрольний матч з Німеччиною відбудеться 12 червня, а 16 та 19 червня національна команда проведе офіційні ігри проти Північної Македонії та Мальти відповідно.

Важливо: Збірна України не буде зніматися з відбору Євро-2024

Наразі виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України є Руслан Ротань.

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