Головне
Збірна України не буде зніматися з відбору Євро-2024
Сьогодні 13:52 655
Олександрія розписала мирову з Інгульцем у 22 турі УПЛ
Сьогодні 18:05 223
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати
Сьогодні 17:42 8285
Шахтар підписав гравця збірної Еквадору
Сьогодні 16:42 336
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України
Сьогодні 16:31 1830
Перший після Шевченка. Як і чому Зінченко став найкращим українським футболістом за останні 15 років
Сьогодні 15:12 1086
Дніпро-1 вирвав перемогу в Руха в 22 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 673
Новіков увійшов до трійки найсильніших людей у світі
Сьогодні 13:41 590
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 12:09 3231
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій
Сьогодні 11:35 49978
Прямі трансляції

Павелко анонсував призначення нового головного тренера збірної України

Андрій Павелко прокоментував призначення нового головного тренера для збірної України
Сьогодні 16:13 733 0
Павелко анонсував призначення нового головного тренера збірної України
Фото - УАФ
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

У червні збірна України отримає нового головного тренера.

Про це розповів глава УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"До контрольного поєдинку з Німеччиною та до наступних матчів відбору до Євро-2024 національну збірну України вже готуватиме новий головний тренер, якого буде представлено у домовлений з ним час", - написав Павелко.

Контрольний матч з Німеччиною відбудеться 12 червня, а 16 та 19 червня національна команда проведе офіційні ігри проти Північної Македонії та Мальти відповідно.

Важливо: Збірна України не буде зніматися з відбору Євро-2024

Наразі виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України є Руслан Ротань.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань, результати 8285
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 49978
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 3231
Шовковський замість Луческу – вирок системі клубу: 4 висновки після матчу Динамо – Шахтар Шовковський замість Луческу – вирок системі клубу: 4 висновки після матчу Динамо – Шахтар 3204
Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України Пережив війну, штрафував Срну та підкорив фанів на Євро-2008. Чому Білич – хороший варіант для збірної України 1830
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 284960 2
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148003 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29254
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4321
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 109111
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 110780
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113350