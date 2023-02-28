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Ротань - новий головний тренер збірної України

Сьогодні 13:13 690 0
Ротаня призначено в.о. головного тренера збірної України
Ротань - новий головний тренер збірної України
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Руслан Ротань

Джерело - УАФ.

Виконком Української асоціації футболу затвердив Руслана Ротаня виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України.

Про це повідомляє УАФ.

Угода з Русланом Ротанем, який наразі виконує функції головного тренера молодіжної збірної України, буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, перемовини з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.

Відзначимо, що Ротань продовжив контракт з УАФ щодо роботи в збірній Україні U21 до кінця молодіжного чемпіонату Європи-2023 з опцією продовження у разу кваліфікації команди на Олімпіаду. Також він є наставником клубу УПЛ - Олександрії.

Також в УАФ відзначили, що Виконком організації погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини із Сергієм Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

Раніше збірна України припинила співпрацю з Петраковим.

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