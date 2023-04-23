Гравець отримав травму у матчі з Севільєю

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан ризикує пропустити залишок сезону через травму, отриману в матчі з Севільєю (2:2).

Про це повідомляє журналіст Саймон Маллок.

М'язи ноги 29-річного французького футболіста були проскановані після зменшення набряку. Результати обстеження не повідомляються, але йдеться про "збільшені побоювання". Ймовірно, Варан пропустить решту сезону.

Раніше стало відомо, що до кінця сезону вибув ще один захисник манкуніанців - Лісандро Мартінес. Він переніс операцію на стегні.

Цього сезону Варан взяв участь у 40 матчах у всіх турнірах. Угода між сторонами розрахована до літа 2025 року.