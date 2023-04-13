Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 квітня, відбулося 4 зустрічі у межах перших матчів чвертьфіналу Ліги Європи.
Ліга Європи
Чвертьфінал, Перший матч
13 квітня
Феєнорд - Рома 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 53 Віффер
Нереалізований пенальті: Пеллегріні 43
Баєр Леверкузен - Рояль Уніон СЖ 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Боніейс, 1:1 - 83 Вірц
Манчестер Юнайтед - Севілья 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Забітцер, 2:0 - 21 Забітцер, 2:1 - 85 Навас, 2:2 - 90+3 Ен Несірі
Ювентус - Спортінг 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 73 Гатті
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