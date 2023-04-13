Головне
Світоліна поступилася Ігнатик у 2 колі турніру в Швейцарії
Вчора 17:43 1199 2
Фіорентина розгромила Лех, Гент та Вест Гем зіграли внічию: результати матчів Ліги конференцій
Вчора 23:58 318
Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:58 407
Романчук приніс Україні першу ліцензію на Олімпіаду в Парижі
Вчора 20:01 623
Monte перемогли росіян Forze та вийшли на мейджор в Парижі
Вчора 18:03 371
Без Беленюка: Стала відома заявка збірної України на чемпіонат Європи
Вчора 13:55 407
Стали відомі всі учасники плей-оф НХЛ
Вчора 10:41 579
Леоненко: Шахтар не має класу
Вчора 09:40 1100
Реал Луніна переграв Челсі Мудрика, Мілан здолав Наполі: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
12.04.2023 23:58 1305
Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
12.04.2023 23:54 2974
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи

Результати 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:58 407 0
Манчестер Юнайтед не втримав перемогу над Севільєю, Ювентус здолав Спортінг: результати матчів Ліги Європи
Фото: Getty Images
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 квітня, відбулося 4 зустрічі у межах перших матчів чвертьфіналу Ліги Європи.

Ліга Європи
Чвертьфінал, Перший матч
13 квітня

Феєнорд - Рома 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 53 Віффер

Нереалізований пенальті: Пеллегріні 43

Баєр Леверкузен - Рояль Уніон СЖ 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Боніейс, 1:1 - 83 Вірц

Манчестер Юнайтед - Севілья 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Забітцер, 2:0 - 21 Забітцер, 2:1 - 85 Навас, 2:2 - 90+3 Ен Несірі

Ювентус - Спортінг 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 73 Гатті

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал - Челсі 2:0: огляд матчу Реал - Челсі 2:0: огляд матчу 812
Визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі Визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі 1133
Світоліна поступилася Ігнатик у 2 колі турніру в Швейцарії Світоліна поступилася Ігнатик у 2 колі турніру в Швейцарії 1199 2
Анчелотті назвав найкращого гравця матчу Реал - Челсі Анчелотті назвав найкращого гравця матчу Реал - Челсі 1109
Леоненко: Шахтар не має класу Леоненко: Шахтар не має класу 1100
Промоутер назвав потенційного суперника Ф’юрі Промоутер назвав потенційного суперника Ф’юрі 869
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 15493 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29369
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 67908 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13483
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29614
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42308