Джерело - Tribuna.com.
Два центральних захисники, які вийшли у старті Манчестер Юнайтед на матч 1/4 фіналу з Севільєю (2:2), травмувалися під час гри.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Рафаель Варан зазнав ушкодження під кінець першого тайму, у перерві його замінив Гаррі Магвайр.
Лісандро Мартінес травмувався на 86-й хвилині, після чого манкуніанці догравали в меншості, бо використали усі вікна для замін.
В обох центрбеків були проблеми м’язового характеру.
Повідомлялося, що захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр може покинути команду.