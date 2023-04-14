В обох центрбеків були проблеми м’язового характеру

Два центральних захисники, які вийшли у старті Манчестер Юнайтед на матч 1/4 фіналу з Севільєю (2:2), травмувалися під час гри.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Рафаель Варан зазнав ушкодження під кінець першого тайму, у перерві його замінив Гаррі Магвайр.

Лісандро Мартінес травмувався на 86-й хвилині, після чого манкуніанці догравали в меншості, бо використали усі вікна для замін.

В обох центрбеків були проблеми м’язового характеру.

Повідомлялося, що захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр може покинути команду.