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﻿Динамо Київ - Шахтар Донецьк 1:1: огляд матчу УПЛ

На гол Тараса Степаненка відповів Олександр Андрієвський влучним ударом зі штрафного
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﻿Динамо Київ - Шахтар Донецьк 1:1: огляд матчу УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 квітня, Динамо та Шахтар зіграли внічию в межах 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 22 квітня

Динамо Київ - Шахтар Донецьк 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Степаненко, 1:1 - 82 Андрієвський

Склади команд:

Динамо Київ: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик, Андрієвський, Сидорчук, Волошин (Гармаш 75), Буяльський (Царенко 75), Беніто, Ванат (Рамірес 75)

Запасні: Моргун, Боль, Кабаєв, Шепелєв, Перріс, Діалло, Дубінчак, Рамадані

Шахтар Донецьк: Трубін, Матвієнко, Ракіцький (Михайліченко, 60), Бондар, Конопля – Степаненко, Судаков, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолеішвілі (Швед 75), Траоре (Сікан 75)

Запасні: Шевченко, Пятов, Корнієнко, Тотовицький, Топалов, Очеретько, Борячук, Келсі

Попередження: Джурашек 27, Ракицький 38, Бондаренко 55, Назарина 86, Михайліченко 87, Беніто 89

Напередодні Ворскла перемогла Металіст.

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