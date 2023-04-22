Таулант Сефері оформив дубль Ворскла перемогла Металіст у 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру УПЛ Ворскла обіграла Металіст.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь полтавського клубу.

Відзначимо, що у матчі було призначено чотири пенальті.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 22 квітня

Ворскла - Металіст 3:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 9 Бойчук (пен), 1:1 - 26 Сефері (пен), 2:1 - 45+1 Сефері (пен), 3:1 - 45+3 Родрігес, 3:2 - 82 Романюк

На 30-й хвилині Сефері не забив пенальті (воротар).

Ворскла: Ісенко – Бацула, Кравець, Пердута, Феліпе – Скляр, Павлюк, Челядін (Лопес, 67) – Олійник, Степанюк, Сефері.

Металіст: Єрмолов – Картушов (Рязанцев, 72), Порох, Мизюк, Романюк – Чідомере (Панасенко, 46), Демченко (Багачанський, 46), Ралюченко – Бойчук (Коррал, 59), Прядун, Наумець.

Попередження: Ісенко, 8, Лопес, 79, Феліпе, 90+2 – Порох, 18, Мизюк, 26, Єрмолов, 30, Демченко, 45, Бойчук, 55, Ралюченко, 85

Напередодні Зоря у меншості втримала перемогу над Колосом.

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