Гальтьє судитиметься з колишнім директором Ніцци Фурньє

Тренера ПСЖ звинуватили у проявах расизму та ісламофобії

Від імені головного тренера ПСЖ Крістофа Гальтьє була подана низка заяв до прокуратури Парижа з приводу звинувачень у проявах расизму та ісламофобії.

Про це повідомляє L'Equipe.

Гальтьє звинувачує у наклепі колишнього спортивного директора Ніцци Жюльєна Фурньє, який надіслав до клубу внутрішній електронний лист зі звинуваченнями, та журналістів Ромена Моліну та Даніеля Ріоло, які публічно розкрили зміст цього листа.

Також було подано заяву на невідомих осіб, які погрожували тренеру вбивством після того, як номер телефону Гальтьє був викладений у соціальних мережах.

ПСЖ розпочав внутрішнє розслідування стосовно расистських висловлювань Крістофа Галтьє

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!