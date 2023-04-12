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Тренер ПСЖ вляпався у расистський скандал

Наставник ПСЖ потрапив у расистський скандал
Сьогодні 21:24 206 0
Тренер ПСЖ вляпався у расистський скандал
Фото - gettyimages
#Галтьє, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

Головного тренера ПСЖ Крістофа Галтьє звинуватили у расизмі.

Про це повідомляє RMC Sport.

Влітку 2022-го французького фахівця несподівано звільнили з Ніцци. Тоді спортивний директор клубу Жульєн Фурньє зізнавався, що справжня причина відставки зруйнує кар'єру наставника.

Згідно з листом, який потрапив до рук журналіста Данієля Ріоло, Крістоф Гальтьє неодноразово робив расистсько-дискримінаційні коментарі щодо команди. Електронний лист був надісланий Фурньє директору INEOS Дейву Брейлсфорду, у ньому міститься інформація про розмову між Фурньє та Гальтьє.

"Крістоф Галтьє сказав мені, що я повинен взяти до уваги "реальність міста" і що ми не можемо мати стільки темношкірих і мусульман у команді. Він сказав мені: "Минулого вечора я пішов у ресторан, і всі накинулися на мене, кажучи, що наша команда переповнена чорношкірими та мусульманами", а потім додав: "Жульєн, ти повинен розуміти, в якому ми місті, ми в місті (колишній мер) Жака Медесіни. Наша команда не відображає того, що хочуть люди, так само як вона не відображає мене самого", – йдеться в листі.

Також зазначається, що пасинок Галтьє, який є агентом тренера, сказав на одній із зустрічей: "Ви створили команду покидьків. Там лише чорні, і половина вашої команди в четвер по обіді в мечеті".

Нагадаємо, ПСЖ надав Галтьє два матчі на виправлення ситуації.

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