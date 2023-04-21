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Палкін: Я дуже проти повернення росіян у спорт

Гендиректор Шахтаря прокоментував повернення росіян на міжнародні змагання
Сьогодні 20:13 215 1
Палкін: Я дуже проти повернення росіян у спорт
#Сергій Палкін, #Шахтар

Джерело - Le Temps.

Необхідно зупиниться з аполітичною природою спорту.

Про це заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Я дуже проти цього повернення. Я не розумію, як можна знайти згоду з людьми, які приїхали до країни, щоб вбивати, гвалтувати та грабувати людей, а також руйнувати інфраструктуру. Спортсмени, які виступають проти війни, стають її побічними жертвами. Якщо російський спортсмен висловить свою незгоду з війною, наступного дня він повинен буде покинути свою країну і більше не зможе брати участь за найменшої конкуренції.

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Отже, всі мовчать, і в цьому контексті мовчання — це акт підтримки. Не будемо наївними. Спортсмени представлятимуть свою країну, навіть не несучи її прапор. Необхідно зупиніться з аполітичною природою спорту. Спорт за своєю суттю є політичним, і росія скористається найменшою поступкою у своїх інтересах.

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Нам не треба нічого віддавати. Якби демократичний світ у 2014 році, коли росія анексувала Крим, різко відреагував, зараз би нічого не було. Але ми дозволили цьому статися. Міжнародна спільнота ніяк не відреагувала. ФІФА організувала свій чемпіонат світу в росії, як ні в чому не бувало. Отже, путін відчув свободу зробити наступний крок. Тепер я запитую: який наступний крок після України? Не повторюйте помилок", - сказав Палкін.

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