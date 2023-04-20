Визначилася бригада арбітрів на матч Динамо - Шахтар

Джерело - офіційний сайт Динамо.
На матч 22-го туру української Прем'єр-ліги призначений Віталій Романов з Дніпра.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Його асистенти - Володін В.В. та Корнійко О.С. Четвертим арбітром буде Козорог К.В.
Арібром ВАР призначили Пасхала І.Ю, його асистент - Скрипка А.М.
Нагадаємо, Динамо вдома зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться у суботу, 22 квітня, на стадіоні Динамо імені В. Лобановського у Києві. Початок о 17:00 за київським часом.