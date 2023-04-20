Визначилася бригада арбітрів на матч Динамо - Шахтар

Матч відбудеться у суботу, 22 квітня

Джерело - офіційний сайт Динамо.

На матч 22-го туру української Прем'єр-ліги призначений Віталій Романов з Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Його асистенти - Володін В.В. та Корнійко О.С. Четвертим арбітром буде Козорог К.В.

Арібром ВАР призначили Пасхала І.Ю, його асистент - Скрипка А.М.

Нагадаємо, Динамо вдома зіграє з донецьким Шахтарем у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 22 квітня, на стадіоні Динамо імені В. Лобановського у Києві. Початок о 17:00 за київським часом.