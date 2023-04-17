Тоттенгем хоче перехопити Луїса Енріке у Челсі

Англійський Тоттенгем планує встановити контакт з Луїсом Енріке.

Про це повідомляє The Telegraph.

Цього тижня представники шпор проведуть першу співбесіду з Луїсом Енріке, який є головним претендентом на посаду головного тренера Челсі. Нагадаємо, іспанець хотів очолити команду одразу після звільнення Грема Поттера, але боси Челсі вирішили зачекати та призначити Френка Лемпарда до кінця сезону.

У списку бажаних кандидатів Тоттенгема також перебуває Юліан Нагельсманн, який розглядається і керівництвом Челсі. Наразі шпор очолює Крістіан Стелліні, який був асистентом Антоніо Конте.

Нагадаємо Челсі цікавиться 17-річним півзахисником Мідлсбро Картрайтом.