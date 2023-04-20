Саудівський юрист вимагає арешту та депортації Роналду

Португалець показав непристойний жест у бік фанатів Аль-Хілаля

Джерело - Чемпіон.

Капітану Аль-Насра Кріштіану Роналду загрожує депортація з Саудівської Аравії за інцидент після нещодавнього матчу з Аль-Хілалем (0:2).

Про це написав юрист Нуф бін Ахмед у Твіттері.

"Я не слідкую за спортом. Вболівальники Аль-Хілаля спровокувала Кріштіану, який не знав як реагувати. Його поведінка - це злочин. Публічно непристойний вчинок, що є одним зі злочинів, що карається арештом та депортацією, якщо здійснений іноземцем. Я подав позов у прокуратуру з цього приводу", - йдеться у повідомлені.

Залишаючи поле після гри, португалець схопив себе за пах у відповідь на скандування "Мессі, Мессі!".

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After the 0-2 defeat to Al-Hilal, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) touched his genitals while looking at opposing fans, who were mockingly shouting Messi's name. Al-Hilal supporters demand Ronaldo's deportation. 😎👇 https://t.co/fdcn2OoQCF — constantin savin (@savinfamily) April 20, 2023

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