Саудівський юрист вимагає арешту та депортації Роналду

Капітану Аль-Насра Кріштіану Роналду загрожує депортація з Саудівської Аравії за інцидент після нещодавнього матчу з Аль-Хілалем (0:2).

Про це написав юрист Нуф бін Ахмед у Твіттері.

Залишаючи поле після гри, португалець схопив себе за пах у відповідь на скандування "Мессі, Мессі!".

Актуально: Роналду чи Мессі – Луческу розповів, хто є сильнішим футболістом

After the 0-2 defeat to Al-Hilal, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) touched his genitals while looking at opposing fans, who were mockingly shouting Messi's name. Al-Hilal supporters demand Ronaldo's deportation. 😎👇 https://t.co/fdcn2OoQCF