Роналду чи Мессі – Луческу розповів, хто є сильнішим футболістом

Досвідчений наставник дав відповідь на головне запитання покоління

Джерело - FanDay.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу вважає лідера ПСЖ Ліонеля Мессі кращим гравцем за зірку Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Фахівець взяв участь в опитуванні, організованому сайтом FanDay.

"Для мене вибір очевидний – це Мессі. Він грає у футбол, він живе на полі, він перевтілюється у роботі з м'ячем.

Роналду теж великий, заслужений футболіст, але те, що робить Ліонель, це дар від природи та великий талант", - сказав Луческу.

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Нагадаємо, в самого Мірчі Луческу справи нині йдуть не найкращим чином - за інформацією Михайла Співаковського, матч проти Шахтаря в суботу стане вирішальним для долі румунського тренера в Києві.

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