Гравці НБА вважають Янга найбільш переоціненим баскетболістом ліги

100 гравців НБА пройшли опитування щодо найбільш переоціненого баскетболіста ліги.

Про це повідомляє The Athletic.

Гравці НБА вважають розігруючого Атланти Трея Янга найбільш переоціненим баскетболістом ліги, Джуліус Рендл з Нью-Йорка йде другим, форвард Торонто Паскаль Сіакам – третій.

Дрю Голідея з Мілвокі вважають найбільш недооціненим баскетболістом НБА, Шей-Гілджес-Александер з Оклахоми йде другим, Мікел Бріджес з Брукліна - третій.

