Гравці НБА вважають Янга найбільш переоціненим баскетболістом ліги

Джерело - Чемпіон.
100 гравців НБА пройшли опитування щодо найбільш переоціненого баскетболіста ліги.
Про це повідомляє The Athletic.
Гравці НБА вважають розігруючого Атланти Трея Янга найбільш переоціненим баскетболістом ліги, Джуліус Рендл з Нью-Йорка йде другим, форвард Торонто Паскаль Сіакам – третій.
Дрю Голідея з Мілвокі вважають найбільш недооціненим баскетболістом НБА, Шей-Гілджес-Александер з Оклахоми йде другим, Мікел Бріджес з Брукліна - третій.
We asked NBA players who the most overrated player in the league was.— The Athletic (@TheAthletic) April 18, 2023
The leading vote-getter?
Trae Young.
More in our anonymous player poll: https://t.co/tNDGsJILcz pic.twitter.com/PZPqWvMIcg
Нагадаємо, Майкла Джордана визнали найкращим гравцем усіх часів, а Джоела Ембііда MVP сезону.
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