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Гравці НБА вважають Янга найбільш переоціненим баскетболістом ліги

Дрю Голідея з Мілвокі вважають найбільш недооціненим баскетболістом НБА
Сьогодні 14:41 151 0
Гравці НБА вважають Янга найбільш переоціненим баскетболістом ліги
#NBA

Джерело - Чемпіон.

100 гравців НБА пройшли опитування щодо найбільш переоціненого баскетболіста ліги.

Про це повідомляє The Athletic.

Гравці НБА вважають розігруючого Атланти Трея Янга найбільш переоціненим баскетболістом ліги, Джуліус Рендл з Нью-Йорка йде другим, форвард Торонто Паскаль Сіакам – третій.

Дрю Голідея з Мілвокі вважають найбільш недооціненим баскетболістом НБА, Шей-Гілджес-Александер з Оклахоми йде другим, Мікел Бріджес з Брукліна - третій.

Нагадаємо, Майкла Джордана визнали найкращим гравцем усіх часів, а Джоела Ембііда MVP сезону.

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