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Джордан - найкращий в історії за версією чинних баскетболістів НБА

Леброн Джеймс став другим у рейтингу
Сьогодні 11:41 366 0
Джордан - найкращий в історії за версією чинних баскетболістів НБА
#Майкл Джордан

Джерело - Чемпіон.

Чинні баскетболісти НБА визнали Майкла Джордона найкращим гравцем усіх часів.

Про це повідомляє The Athletic.

Опитування проводилося серед сотні чинних гравців НБА. 

Леброн Джеймс став другим у рейтингу, Кобе Браянт – третій.

Четвертим іде Білл Расселл, Трейсі Макгрейді – п’ятий.

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