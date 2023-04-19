Джордан - найкращий в історії за версією чинних баскетболістів НБА

Джерело - Чемпіон.
Чинні баскетболісти НБА визнали Майкла Джордона найкращим гравцем усіх часів.
Про це повідомляє The Athletic.
Опитування проводилося серед сотні чинних гравців НБА.
Леброн Джеймс став другим у рейтингу, Кобе Браянт – третій.
Четвертим іде Білл Расселл, Трейсі Макгрейді – п’ятий.
Five players received a vote for GOAT in our anonymous NBA player poll.— The Athletic (@TheAthletic) April 18, 2023
◽️ Michael Jordan
◽️ LeBron James
◽️ Kobe Bryant
◽️ Bill Russell
◽️ Tracy McGrady@sam_amick and @JoshuaBRobbins have more:https://t.co/tNDGsJJj27 pic.twitter.com/NkYOushO7F
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