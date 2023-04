Джордан - найкращий в історії за версією чинних баскетболістів НБА

Чинні баскетболісти НБА визнали Майкла Джордона найкращим гравцем усіх часів.

Про це повідомляє The Athletic.

Опитування проводилося серед сотні чинних гравців НБА.

Леброн Джеймс став другим у рейтингу, Кобе Браянт – третій.

Четвертим іде Білл Расселл, Трейсі Макгрейді – п’ятий.

