Інгулець не відповів на лист від УПЛ про використання VAR у матчі з Рухом

Євген Дикий підтвердив, що всі необхідні запити були надіслані

Інгулець не відповів на лист УПЛ про використання VAR у перенесеному матчі 10-го туру УПЛ проти Руху.

Про це розповів виконавчий директор ліги Євген Дикий.

"Відповідно до процедури всі необхідні запити [про використання VAR у матчі Інгулець – Рух] були направлені до ФК "Інгульець". Але офіційної відповіді ми від них не одержали", – сказав Дикий.

Водночас президент Інгульця Олександр Поворознюк взагалі заявив, що жодного листа не бачив.

Матч 10-го туру УПЛ Інгулець - Рух відбудеться у середу, 19 квітня. Головним арбітром виступить Дмитро Кривушкін. Відеоасистента у підсумку не призначено.

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