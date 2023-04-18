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Президент Інгульця: Я ні від чого не відмовлявся

Олександр Поворознюк прокоментував інформацію пресслужби Руху про те, що його клуб виступив проти використання VAR
Сьогодні 11:55 358 0
Президент Інгульця: Я ні від чого не відмовлявся
#Інгулець, #Олександр Поворознюк

Джерело - fanday.net.

Інгулець не відмовлявся від використання VAR у перенесеному матчі 10-го туру УПЛ проти Руху.

Про це розповів президент клубу з Петрового Олександр Поворознюк.

"Рух замовив VAR, а Інгулець з невідомих причин відмовився? По-перше, я ні від чого не відмовлявся, я такого листа взагалі не бачив і мене на місці зараз немає!", - відзначив Поворознюк.

Матч 10-го туру УПЛ Інгулець - Рух відбудеться у середу, 19 квітня. Головним арбітром виступить Дмитро Кривушкін. Відеоасистента у підсумку не призначено.

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