Президент Інгульця: Я ні від чого не відмовлявся

Джерело - fanday.net.
Інгулець не відмовлявся від використання VAR у перенесеному матчі 10-го туру УПЛ проти Руху.
Про це розповів президент клубу з Петрового Олександр Поворознюк.
"Рух замовив VAR, а Інгулець з невідомих причин відмовився? По-перше, я ні від чого не відмовлявся, я такого листа взагалі не бачив і мене на місці зараз немає!", - відзначив Поворознюк.
Матч 10-го туру УПЛ Інгулець - Рух відбудеться у середу, 19 квітня. Головним арбітром виступить Дмитро Кривушкін. Відеоасистента у підсумку не призначено.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!