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Ребров може відмовитися від роботи у збірній України

Призначення Сергія Реброва головним тренером збірної України перебуває під питанням.
Сьогодні 15:26 974 0
Ребров може відмовитися від роботи у збірній України
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров може продовжити контракт, який діє до кінця сезону.

Про це повідомив журналіст Мохаммед Хамад у Twitter.

Напередодні Віктор Вацко повідомив про досягнення домовленості УАФ зі Сергієм Ребровим, а офіційно про призначення тренера оголосять за 2-3 тижні. Журналіст Мохаммед Хамад поділився зовсім іншою інформацією.

"З'явилася новина від спортивного коментатора про те, що президент УАФ Андрій Павелко домовився зі Сергієм Ребровим про 3-річний контракт, а офіційне оголошення буде зроблено протягом 14 днів.

І ця новина не відповідає дійсності, оскільки тренер вийшов і особисто заявив, що переговорів з українською федерацією не було. Це було відразу після того, як він вибив Аль-Васл з півфіналу Кубка, а за два матчі до цього заявив, що не було жодної пропозиції від української федерації.

Контракт Реброва з Аль-Айном діє до літа 2023 року. Він зосереджується лише на підготовці команди для здобуття титулів. Аль-Айн досі претендує на "золотий дубль" у кубках та перемогу в чемпіонаті. Тренер може оголосити про продовження контракту з Аль-Айном після завершення сезону, якщо клуб зможе виконати деякі його вимоги щодо гравців. Ребров поставив перед собою мету – перемога в Лізі чемпіонів АФК у наступному сезоні. Він хоче досягти цього.

Те, що зараз робить українська федерація, є спробою замаскувати катастрофічний провал, який спіткав український футбол, особливо після недавньої поразки від Англії з рахунком 0:2", – написав Хамад.

Раніше повідомлялось, що Ребров на 99% очолить збірну України.

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